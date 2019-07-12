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Beşiktaş’ın yeni sezon formaları sehven satışa sunuldu! İşte Beşiktaş’tan açıklama
Beşiktaş

Beşiktaş’ın yeni sezon formaları sehven satışa sunuldu! İşte Beşiktaş’tan açıklama

Beşiktaş'ın merakla beklenen yeni sezon formaları adidas'ın e-ticaret operasyonunda yaşanan teknik bir hata nedeniyle sehven satışa sunuldu. Beşiktaş konuyla ilgili açıklama yaparken fiyat bilgisinin yanlış olduğunu ve formaların resmen ilk olarak Kartal Yuvası üzerinden satışa çıkacağını ifade etti. Bu sezonun iç saha ve deplasman forması da ortaya çıkmış oldu.

12 Temmuz 2019 22:34

Beşiktaş Kulübü, tanıtımı yapılmamasına rağmen siyah-beyazlı futbol takımının yeni sezon formalarının üretici firma tarafından satışa sunulmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yaşanan teknik bir hata nedeniyle formaların adidas’ın internet sitesinde görüntülendiği belirtilerek, “Tedarikçimiz adidas’ın Almanya merkezli e-ticaret operasyonundaki teknik bir hatadan dolayı, formalarımız adidas Türkiye web sitesinde yanlış fiyat bilgisiyle görüntülenmiştir.” denildi.

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Taraftarların bu web sitesi üzerinden verdiği siparişlerin iptal edileceği vurgulanırken, “Formalar henüz stokta olmamakla birlikte en kısa sürede sayfanın kaldırılacağı, siparişlerin iptal olacağı ve hiçbir satışın gerçekleşmeyeceği bilgisi alınmıştır. Formalarımızın henüz satışa çıkmadığını, adidas’ın Kartal Yuvası’ndan önce herhangi bir satışa sunma durumu olmadığını, planladığımız lansmanla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve gerekli duyuruların ilerleyen günlerde kulüp kanallarımızdan yapılacağını taraftarımızın bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 22:43 | 12 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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