Beşiktaş borçlarının 5 yıl vade ile yapılandırıldığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, borçların 5 yıl vade ile yapılandırıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır” denildi.

Öte yandan yapılandırma sonucunda futbol takımının ve tüm kulüp personelinin maaşlarının ödeneceği öğrenilirken konunun Abdullah Avcı tarafından bir öncelik olarak belirlendiği de ifade ediliyor. İki yıl boyunca sadece faiz borcu ödenecek olan daha sonra da kalan 3 yıl boyunca borç taksidi ödenecek tutarın da 250 milyon TL olduğu öğrenildi.

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