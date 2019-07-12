Arsenal’de Laurent Koscielny krizi! Kaptan kadro dışı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile Kaptan Laurent Koscielny arasında yaşanan kriz derinleşti. Takımdan ayrılmak istediğini belirten ve ülkesi Fransa’ya dönme arzusunu yönetime ileten Laurent Koscielny, bedelsiz olarak gitmek için izin istedi. Ancak Arsenal yönetimi, 33 yaşındaki futbolcu için 11 milyon Euro fiyat belirledi.

Arsenal yönetiminden beklediği kolaylığı göremeyen Laurent Koscielny, takımının ABD’de yapacağı sezon öncesi kampına katılmadı. Laurent Koscielny’nin gerekçe göstermeden yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu. Arsenal yönetimi, yıldız futbolcuyu kadro dışı bırakarak, 23 Yaş Altı takımı ile çalışmaya gönderdi. Kendisinde en az 10 yaş küçük çocuklarla antrenman yapmaya zorlanan Laurent Koscielny’nin kaptanlığı da elinden alındı.

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Bordeaux, Lyon ve Rennes’in istediği Laurent Koscielny için bonservis bedeli de belirlendi. Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin, 11 milyon Euro’yu getirmesi gerektiği açıklandı. Bu rakamdan daha az tekliflerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, Arsenal ile bir yıl daha kontratı bulunan Laurent Koscielny’nin, satılmaması durumunda, sezon boyunca 23 Yaş Altı takımı ile çalışmasına karar verildi.

Laurent Koscielny’den para kazanmamayı bile göze alan Arsenal yönetimi, yapılan davranışın profesyonel etiği sığmadığı ve kesinlikle affedilmeyeceği belirtildi.