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17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti!
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17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti!

17 yaşındaki Arjantinli kaleci Ramon Ismael Coronel maçta göğsüyle penaltı kurtardıktan sonra sevinirken kalp krizi geçirdi. Sahada ambulans olmaması nedeniyle kamyonetle hastaneye götürülen genç kaleci kurtarılamadı.

SKOR DIŞ HABER 12 Temmuz 2019 09:05

Arjantin’de 17 yaşındaki kaleci maç oynandığı sırada trajik bir şekilde hayatını kaybetti…

17 yaşındaki genç kaleci Ramon Ismael Coronel, Arjantin’de yerel bir ligde oynanan maç sırasında göğsüyle penaltı kurtardı. Genç futbolcu kurtardığı penaltının sevincini yaşarken bir anda yere yığıldı… Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ramon Ismael taraftarların ve takım arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında baygınlık yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Sahada ambulans bulunmaması nedeniyle bir kamyonetin arkasında hastaneye götürülen genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Clup Union de Golondrina forması giyen Piki takma isimli kalecinin kalp krizi geçirmesinin nedeninin göğsüyle çıkardığı penaltı olabileceği konuşuluyor.

Sahada ambulans olmaması nedeniyle kurtarılamayan genç kalecinin babası Eduardo Coronel, Arjantin’i yasa boğan olay sonrası yaptığı açıklamada: ”Sahada bir ambulans olmaması skandal. Oğlum kurtarılabilirdi” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 09:06 | 12 Temmuz 2019
Ramon Ismael Coronel
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