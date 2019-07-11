WinWin çekiliş sonuçları: İşte Fener Ol kampanyası ile isim isim kazananlar listesi…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un başlattığı Fener Ol kampanyası için bağış toplanan WİNWİN programı sayesinde klüp çok sayıda forma satmasının yanında, bağış da toplamayı başardı. Katılan taraftarlara ev, otomobil, Obradoviç ile yemek yemek gibi fırsatlar sunulduğu WİNWİN çekiliş sonuçları belli oldu.

WİNWİN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

FENER OL NEDİR?

Fenerbahçe, bir süredir tanıtımlarını yaptığı “Fener Ol” kampanyasını faaliyete geçirdi. Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını hedefleyen projeye birçok yoldan katkı sağlanabiliyor.

WİNWİN İÇİN KULÜPTEN AÇIKLAMA

Çekiliş ile kazananların belirlendiği WinWin hakkında Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde;

““Fenerbahçe WinWin” kampanyasının sona ermesinin ardından kampanya kapsamında çekiliş karşılığı deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu.

Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex de Souza forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maç yapma fırsatı ve bunlar gibi ödüller, yapılan çekilişler sonucunda sahiplerini buldu.”

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kulüp yeni sürece destek vermek isteyen taraftarlar için 4 ayrı ödeme yöntemi belirledi.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile kulübe deste olmak isteyenler fenerbahce.org sayfasına girerek 20, 200 ve 500 TL seçeneklerinden birini seçip kart bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

EFT/HAVALA ÖDEMELERİ

İkinci ödeme sistemi ise EFT veya havale olacak. Yine fenerbahce.org üzerinde yer alan banka hesaplarına istenen miktarda ödeme gerçekleştirilebilecek.

SMS YÖNTEMİ İLE ÖDEME

Kulübe cep telefonu aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler ise FENER OL yazıp 1907'ye SMS gönderdikleri takdirde 20 TL'lik bağış yapmış olacaklar.

PTT ARACILIĞI İLE ÖDEME

En yakın PTT şubesine giderek kuruma bağıl yapabilecek olan kişiler yurt içi havale gönderim formunu dolduracak ve bağışı gerçekleştirecek. Forma alıcı kısmına Fenerbahçe Spor Kulübü hesap numarası bölümüne ise 1907 yazılması yeterli olacak.

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