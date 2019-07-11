Wimbledon’da tek kadınlarda finalin adı belli oldu! Serena Williams ve Simona Halep finalde!

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’da tek kadınlarda finalin adı belli oldu. ABD’li Serena Williams ile Rumen Simona Halep finalde kozlarını paylaşacak. Serena Williams dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Çek Barbora Strycova’yı 6-1 ve 6-2 ile geçerken Simona Halep ise dünya 8 numarası Elina Svitolina’yı 6-1 ve 6-3’le rahat geçti.

Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, bu turnuvada finale kalan ilk Rumen kadın tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 13 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak. Finali kazanması halinde Wimbledon’daki 8. şampiyonluğuna ulaşacak Williams, tüm zamanlarda en çok Grand Slam kazanan (24) tenisçi konumundaki Avustralyalı Margaret Court’un rekoruna da ortak olacak. Roger Federer ve Rafael Nadal... Wimbledon yarı finalinde dev maç Roger Federer ile Rafael Nadal dev maçta karşı karşıya geliyor... İkili 2008`deki müthiş finalin ardından Wimbledon`da bir kez daha eşleşti.Nadal ile kariyerinde 40. kez karşılaşacak Federer, rakibiyle Wimbledon`da oynadığı 3 finalin 2`sinde şampiyonluğa ulaştı İlgili Haberi Oku

2018’de Fransa Açık’ı kazanarak kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Rumen sporcu ise kariyerinin ilk Wimbledon finalinden galibiyetle ayrılmak istiyor. Halep aynı zamanda hamileliği sonrası ilk Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen 37 yaşındaki Serena karşısındaki şanssızlığını da kırmak istiyor.

Halep ‘artık’ Serena’yı devirmek istiyor!

Halep ve Williams kariyerlerinde teklerde daha önce 11 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 9’unu Serena, 2’sini Halep kazandı. Bir Grand Slam’de daha önce üç kez karşılaşan ikili 2011 Wimbledon 2. turunda, 2016 ABD Açık çeyrek finalinde ve 2019 Avustralya Açık dördüncü turunda karşılaştı. Bu maçların hepsini Serena Williams kazandı. 27 yaşındaki Halep ise 2014’te WTA Finalleri’nde grup aşamasında ve 2015 Indian Wells Masters’ta yarı finalde Serena Williams’ın maça çıkamamasıyla galip gelmişti. Halep böylece Serena karşısındaki nahoş istatistiğini de kırarak zaferine farklı bir boyut da katmak istiyor. Serena ve Simona Halep 2014 WTA Finalleri’nin final maçında ve 2015 Cincinnati Masters finalinde karşılaşmış ve iki maçtan da Serena Williams galip ayrılmıştı.