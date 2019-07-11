Wimbledon kadınlar yarı finali hangi kanalda saat kaçta? Wimbledon’da finalin ismi belli oluyor!

Wimbledon’da yarı final mücadeleleri başlıyor. Turnuvanın iki favori ismin, Halep ve Serena Williams’ın korta çıkacağı maçlar öncesinde tenis severleri Wimbledon kadınlar yarı finali hangi kanalda saat kaçta merak ediyor.

WİMBLEDON KADINLAR YARI FİNALİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Wimbledon kadınlar yarı finali, ilk olarak saat 15.00’da E.Svitlona ve S.Halep arasında oynanacak. Sonraki karşılaşma ise S.Williams ve B.Strycova arasında gerçekleşecek. Karşılaşmalar EuroSport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

YARI FİNALE NASIL YÜKSELDİLER

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da Johanna Konta’yı 2-0 mağlup eden Barbora Strycova, tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, 19 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Konta ile dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Çek Strycova çeyrek finalde karşılaştı.

Barbora Strycova, 1 saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon’da ilk kez yarı finale yükselen Strycova, bu turda 11 numaralı seribaşı ABD’li Serena Williams’a karşı mücadele verecek.