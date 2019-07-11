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UEFA Avrupa Ligi’nde avantaj Riga’da! Yeni Malatyaspor rakibini bekliyor…
Uefa

UEFA Avrupa Ligi’nde avantaj Riga’da! Yeni Malatyaspor rakibini bekliyor…

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk maçında Rigas, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-2 yenerek avantaj elde etti. Turu geçen ekip 2. ön eleme turunda Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi olacak.

11 Temmuz 2019 23:35

Yeni Malatyaspor’un 2. ön eleme turundaki rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Rigas, deplasmanda Olimpija Ljubljana’yı 3-2 yendi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Letonya ekibi Rigas’ı Stozice Stadı’nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde Rigas, 52. dakikada penaltıdan Darko Lemajic, 88. dakikada Glebs Kluskins ve 90 3. dakikada Tin Vukmanic ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Ev sahibi Olimpija Ljubljana’nın gollerini, 81. dakikada Eric Boakye ve 90. dakikada Luka Menalo kaydetti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.00’da Letonya’nın başkenti Riga’daki Daugava Stadı’nda oynanacak. Eşleşmede tur atlayacak taraf, Yeni Malatyaspor’un rakibi olacak. 09 Temmuz 2019 Evkur Yeni Malatyaspor yeni transfer Luke Brattan`ı açıkladı! Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyspor, Avustralyalı ön libero Luke Brattan transferini duyurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:35 | 11 Temmuz 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana Rigas uefa avrupa ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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