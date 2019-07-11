U21 ligini kapatan TFF’den altyapıya yeni düzenleme!

‘Türk futboluna yeterli katkıyı vermemesi’ nedeniyle U21 ligini kapatarak flaş bir karara imza atan Türkiye Futbol Federasyonu genç oyuncuların mağduriyet yaşamaması için yeni bir hamlede bulunuyor.

2019-20 sezonu itibariyle U21 liglerinin kaldırılması yönünde karar alındığını açıklayan TFF kulüplerden gelen talep üzerine A takım altında devam edecek U19 liginde ek kontenjan açmaya karar verdi. Süper Lig’deki bir çok kulübü etkileyen ve düşündürmeye başlayan U21 kararı sonrası henüz profesyonel sözleşme imzalanmayan ya da A Takım’da kendine yer bulamayan isimlerin geleceği merak konusu olmuştu.

8 KİŞİLİK EK KONTENJAN VE 2 YABANCI SERBEST

TFF yapacağı yeni yönetmelik ile kısmen de olsa kulüplerin ve oyuncuların bu mağduriyetini giderecek. Alınan karara göre A takımın altında devam eden U19 liginde 8 kişilik ek kontenjan açılacak. Böylelikle kulüpler, 19 yaş üstü-21 yaş altı olan ve profesyonel sözleşme imzalatmadığı bazı futbolcularını U19 takımında oynatabilecek. Bu ek kontenjanın içerisinde 2 yabancı oyuncu da oynatılabilecek. Ayrıca oradan da oyuncuları A takıma gönderme imkanı tanınacak.

Kulüp bünyesinde tutulmak istenen ancak henüz A Takım seviyesinde sürekli olarak oynayacak düzeyde olmayan futbolcular açılacak 8 kişilik kontenjanla U19 ligine gönderilecek. Özellikle UEFA’nın Finansal Fair Play yaptırımlarının ardından altyapı ve yerli oyuncu üretimi konusuna ağırlık veren kulüplerimiz yeni düzenleme sonrası geçici olarak rahatlayacak.

TFF YENİ YÖNETMELİĞİ DUYURACAK

A Takımla sezon başı kampına katılan ancak yeterli seviyede görülmeyen bir çok isim ya ek kontenjanla U19 liginde devam edecek ya da oynayabilecekleri başka kulüplere kiralanacak. Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki günlerde yeni yönetmeliği resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak duyuracak.

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