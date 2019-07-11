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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da orta sahaya ilk aday Cuellar
Transfer Haberleri

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da orta sahaya ilk aday Cuellar

Fernando'nun Sevilla ile anlaşmasından sonra Galatasaray 6 numara transferi için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar gözünü Flamengo’lu Cuellar’a dikti. Agresif ve defansif yönü güçlü bir ön libero isteyen Terim, Kolombiyalı futbolcu için çok olumlu rapor verdi. Yönetim de Flamengo'ya 4 milyon Euro teklif etti.

11 Temmuz 2019 10:43

Galatasaray uzun pazarlıklar sonrasında Fernando Reges’in satışı konusunda Sevilla ile el sıkıştı. Yönetim bu transfer karşılığında İspanyol kulübünden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Galatasaray bu önemli gelişme sonrasında ön libero transferi için girişimlere hız verdi. Sarı-Kırmızılılar gözünü Brezilya ekibi Flamengo’da forma giyen Gustavo Cuellar’a dikti.

FATİH TERİM OLUMLU RAPOR VERDİ

Agresif ve defansif yönü güçlü bir 6 numara isteyen Fatih Terim’in Kolombiyalı futbolcu çok olumlu bir rapor verdiği öğrenildi. Yönetim de Flamengo’ya 4 milyon Euro teklif etti.

FLAMENGO 7 MİLYON EURO İSTİYOR

Brezilya basınına göre Flamengo kapıyı 7 milyon Euro’dan açtı. Kulüpler arasında pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

FUTBOL TARZI ÇOK AGRESİF LAKABI PİTBULL

2016 yılından bu yana Flamengo formasını giyen Gustavo Cuellar agresif futbolu ile ön plana çıkıyor. Brezilyalı yıldız, tıpkı Galatasaray’ın efsane yıldızı Felipe Melo gibi ‘pitbull’ lakabı ile tanınıyor. Defansif özellikleri üst düzeyde olan Kolombiyalı yıldız hücumda ise takımına fazla katkı vermiyor.

Kaynak: Takvim

Son güncelleme 10:43 | 11 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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