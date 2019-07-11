Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Muslera’nın alternatifini buldu

Yıllardır Uruguaylı file bekçisinin kadroda sağlam alternatifi bulunmazken, Galatasaray teknik heyeti Bursaspor’da oynayan Okan Kocuk'un ismini yönetime iletti. Küme düşen Bursaspor'la yeni sezon hazırlıklarına başlayan 23 yaşındaki Okan'ın bonservis bedeli 2.5 milyon TL.
GALATASARAY’A GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Geçen sezon Süper Lig'de 22 maça çıkıp, kalesinde 23 gol gören 1.87'lik genç eldiven, daha önce A Milli Takım'ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, önümüzdeki günlerde Bursaspor Yönetimi ile görüşecek ve Okan'ı resmen isteyecek.
Genç eldiven ise Galatasaray'a gelmek için adeta can atıyor. (Fanatik)