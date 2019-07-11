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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Muslera’nın alternatifini buldu
Transfer Haberleri

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Muslera’nın alternatifini buldu

Yerli kaleci transferinde Galatasaray’ın gündeminde Bursasporlu Okan Kocuk var. 23 yaşındaki başarılı file bekçisi için Bursaspor ile görüşme yapılacak. Okan'ın Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği öğrenildi.

11 Temmuz 2019 11:19

Yıllardır Uruguaylı file bekçisinin kadroda sağlam alternatifi bulunmazken, Galatasaray teknik heyeti Bursaspor’da oynayan Okan Kocuk'un ismini yönetime iletti.  Küme düşen Bursaspor'la yeni sezon hazırlıklarına başlayan 23 yaşındaki Okan'ın bonservis bedeli 2.5 milyon TL.

GALATASARAY’A GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Geçen sezon Süper Lig'de 22 maça çıkıp, kalesinde 23 gol gören 1.87'lik genç eldiven, daha önce A Milli Takım'ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, önümüzdeki günlerde Bursaspor Yönetimi ile görüşecek ve Okan'ı resmen isteyecek.

Genç eldiven ise Galatasaray'a gelmek için adeta can atıyor. (Fanatik)

Son güncelleme 11:20 | 11 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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