Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Sami Khedira ile ilgileniyor

Fenerbahçe'nin, Juventus'ta Maurizio Sarri'nin planlarında yer almayan Sami Khedira'yı gündemine aldığı iddia edildi. Ersun Yanal’ın gözdesi Aleksandar Kolarov’un Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ile görüştüğü ve 1 yıl daha İtalyan kulübünde kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe transfer gündemi…

KHENDİRA FENERBAHÇE YOLUNDA

İtalya basınından Sky Italia, Fenerbahçe'nin, daha önce Beşiktaş'a yazılan Sami Khedira'ya resmi teklifte bulunduğunu yazdı.

Haberde; Juventus'un gözden çıkardığı 32 yaşındaki oyuncunun peşinde MLS takımlarının da olduğu ve Alman futbolcunun yıllık 6 milyon euro kazandığı vurgulandı. Khedira'ya konan tanı düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı bir kalp atış hızına neden oluyor. Ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor. Alman oyuncu, bu yılın şubat sonundan nisan başına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

Geçen sezon kalp problemi yaşayan ve ardından diz ameliyatı geçiren Khedira'nın, sadece 17 maça çıkabildiği dikkat çekti.

KOLAROV TRANSFERİ ZORA GİRDİ

Transfer sezonun başlamasından bu yana adı Fenerbahçe ile anılan ve tranferine kesin gözüyle bakılan Kolarov’da Roma engeli yaşanıyor. Yeni sezon için Roma’nın başına geçen Fonseca, oyuncunun kulüpte kalmasını istiyor.

Yeni sezon öncesinde Roma’dan ayrılmak isteyen Kolarov’un Fonseca ile görüşmenin ardından takımda kalmayı düşünmeye başladı.

Portekizli teknik adamın, futbolcunun görev mevkisinde yapmayı düşündüğü değişiklik hakkında da kendisini bilgilendirdiği ve Kolarov'un bunu kabul ettiği belirlendi.

Buna göre Kolarov'u doğal bölgesi sol bek yerine stoperde kullanacağı bilgisinin deneyimli oyuncuya verildiği, takımda kaldığı takdirde bu bölgede oynayacağının farkında olduğu kaydedildi. Ancak tüm bu gelişmelere karşın oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin tamamen imkansız hale gelmediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ısrarını sürdürdüğü transfer sürecinin, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler ortaya çıkarmasının da sürpriz olmayacağı aktarıldı.

Roma teknik direktörü Fonseca'nın, futbolcusunu yeni görev bölgesinde oynarken görmeyi istediği, bunun için önümüzdeki haftalarda yapacakları hazırlık maçlarında kendisini burada oynatarak test etmek istediği tespit edildi. Ancak bunun uzun bir süre alacak olmasının getirdiği belirsizlik durumunun, futbolcunun soluğu yeni bir takımda almasıyla sonuçlanacak süreci başlatabileceğine de dikkat çekildi.