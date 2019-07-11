SON DAKİKA | Mahkeme karar verdi! Galatasaray’da seçim yok

Ümit TÜRK / Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Tüzük gereği seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı. Bunun üzerine bazı kongre üyeleri söz konusu tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulundu.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya davacı Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın avukatları, Galatasaray Kulübü avukatları ve feri müdahiller ile avukatları katıldı.

“ORTADA İDARİ YÖNDEN İBRA EDİLMEYEN BİR YÖNETİM KURULU VAR”

Feri müdahillerin avukatı Kıraç Aras, “Ortada idari yönden ibra edilmeyen bir yönetim kurulu bulunmakta. Bu dava sonunda yönetim kurulunun ibra edilmeme kararı kesinleşirse ibra edilmeyen bir yönetim kurulunun her yıl aldığı 400 üyenin hesabı ve diğer işlemlerin hesabı nasıl telafi edilecek. Bu nedenle tedbirin durdurulmasını istiyoruz” dedi.

“SPORTİF VE MALİ BAŞARI ORTADADIR”

Davacılar Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay vekili ise “Dernek, Sportif A.Ş.’nin büyük ortağıdır. Yapılacak yatırımlara dernek yönetim kurulunun kefareti söz konusudur. Sportif ve mali başarı ortadadır. Genel kurul hiçbir gerekçe göstermeden idari ibrasızlık kararı verildiğini söylüyor. Ama başarısızlık gerekçesini söylemiyor” dedi.

MAHKEME, TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme yönetim devam etmesi yönünde alına tedbir kararlarına yapılan itirazın reddine karar vererek, tedbirlerin devamına karar verdi. Mahkeme, feri müdahiller Hasan Ahmet Özdoğan, Barış Cenk Akkaya tarafından öncelikli ve acil olarak davalı dernek tüzüğünce yönetim kuruluna verilmiş olan yetkilerin tedbiren durdurulmasına ilişkin talebin de reddine karar verdi. İki haftalık itiraz sürecinin ardından kararın kesinleşmesi durumunda mevcut yönetim seçime gitmeyecek.