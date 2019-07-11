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SON DAKİKA | Fernando’nun Sevilla’ya transferi resmen açıklandı!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Fernando’nun Sevilla’ya transferi resmen açıklandı!

Galatasaray Brezilyalı yıldız Fernando Reges'in transferi ile ilgili İspanyol devi Seviila ile görüşmelere başladığını açıkladı.

11 Temmuz 2019 13:14

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı oyuncusu Fernando Reges’in transferi için İspanya ekibi Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges’in transferi konusunda Sevilla ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Son güncelleme 13:37 | 11 Temmuz 2019
Fernandı Reges galatasaray sevilla
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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