SON DAKİKA | Fernando’nun Sevilla’ya transferi resmen açıklandı!

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı oyuncusu Fernando Reges’in transferi için İspanya ekibi Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges’in transferi konusunda Sevilla ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadesi kullanıldı.