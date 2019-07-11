Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Holtby’den sonra gündem Boyd

Transfer sezonunun açılmasıyla birçok isim takımların gündemine giriyor. Beşiktaş yeni sezon için hangi isimlerle görüşüyor? İşte Beşiktaş'ın yeni sezon için gündeminde yer alan isimler ve iddialar… ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Portekiz basını Guimaraes'in, Beşiktaş'ın son teklifini kabul ettiğini ve Tyler Boyd'un önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.

Beşiktaş ve Guimaraes'in 2 milyon Euro'ya el sıkıştığı kaydedilirken, transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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BEŞİKTAŞ FİLİPE LUİS’İN PEŞİNDE

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, kulüpteki ekonomik problemler sebebiyle bonservisi elinde isimlere yönelmişti. Kara Kartal'ın bu doğrultudaki son hedefinin, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayıran dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Filipe Luis olduğu ortaya çıktı. Atletico'daki ikinci 4 yıllık macerasının ardından sözleşmesi sona eren ve Kırmızı-Beyazlılar'la kontrat yenilemeyen tecrübeli futbolcunun menacerler aracılığıyla kulübe önerilmesinin ardından Siyah-Beyazlılar, bu isim konusunda atağa kalktı.

Brezilya'da düzenlenen Copa America'da şampiyonluğa ulaşan Sambacılar'ın da kadrosunda yer alan deneyimli isim, kıtanın dev turnuvasında 4 karşılaşmada forma giydi ve önceki gece Peru'yla oynanan final mücadelesinde de kulübedeydi. Geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada henüz kararını vermediğini ve Brezilya Serie A'ya dönmesinin de seçenekler arasında yer aldığını belirten Luis için yönetimin, oyuncunun menacerinden maaş beklentilerini iletmesini istediği bildirildi.

Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Filipe Luis, Avrupa'da görev yapan son yılların en başarılı sol bekleri arasında yer alıyor. Kariyerinde daha önce; Chelsea, Ajax ve Deportivo gibi önemli kulüplerde de görev yapan Luis, geçen sezon Atletico'da sergilediği futbolla hala formunun zirvesinde olduğunu göstermişti.