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Transfer Haberleri

Son dakika! Beşiktaş Dorukhan Toköz transferi için Udinese ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün transferi için İtalyan ekibi Udinese ile 10 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

11 Temmuz 2019 16:47

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan Toköz, Igor Tudor’un çalıştırdığı Udinese’ye çok yakın…

Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi Udinese ilk olarak 7 milyon Euro’luk bir teklifle siyah beyazlıların kapısını çalmıştı. Yapılan pazarlıkların ardından İtalyanlar Beşiktaş’ın istediği 10 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.

10 MİLYON EURO’YA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sözleşmeye ‘sonraki satıştan pay’ maddesini de ekletmek isteyen siyah beyazlıların bu teklifi de kabul edildi. Teklife sıcak bakan Beşiktaş yönetimi Dorukhan’ın satışına onay verdi ve Udinese Dorukhan Toköz’ü 10 milyon Euro karşılığında transfer etti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Son güncelleme 16:52 | 11 Temmuz 2019
beşiktaş transfer udinese
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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