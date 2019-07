Roma kaleci Pau Lopez’in bonservis bedelini açıkladı!

İtalya Serie A ekibi Roma, geçtiğimiz sezon La Liga’da Real Betis forması giyen kaleci Pau Lopez transferini resmen duyurdu.

24 yaşındaki İspanyol kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Başkent ekibi, bonservis bedeli için de 23,5 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.

İmza sonrasında konuşan Lopez, “Roma gibi bir kulübe hayır demek imkansızdı. Bu anlaşma kariyerimde çok önemli bir yerde. Böyle harika bir kulüpte olduğum için mutluyum. Yeni hedefler için kendimi hazır hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Official: Pau Lopez is an AS Roma player.

This summer #ASRoma is using signing announcements on social media to raise awareness about the search for missing children – including these 4 children from the UK. RT to help @missingpeople find them pic.twitter.com/9yngEP6mH6

— AS Roma English (@ASRomaEN) 10 Temmuz 2019