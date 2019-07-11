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Roma kaleci Pau Lopez’in bonservis bedelini açıkladı!
Transfer Haberleri

Roma kaleci Pau Lopez’in bonservis bedelini açıkladı!

İtalya Serie A takımlarından Roma, Real Betis'in kalecisi Pau Lopez ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 24 yaşındaki file bekçisi için 23,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

SKOR DIŞ HABER 11 Temmuz 2019 00:26

İtalya Serie A ekibi Roma, geçtiğimiz sezon La Liga’da Real Betis forması giyen kaleci Pau Lopez transferini resmen duyurdu.

24 yaşındaki İspanyol kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Başkent ekibi, bonservis bedeli için de 23,5 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.

İmza sonrasında konuşan Lopez, “Roma gibi bir kulübe hayır demek imkansızdı. Bu anlaşma kariyerimde çok önemli bir yerde. Böyle harika bir kulüpte olduğum için mutluyum. Yeni hedefler için kendimi hazır hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Espanyol altyapısında yetişen ve profesyonelliğe 2014-15 sezonunda adım atan Lopez, 3 sezon formasını giydiği Katalan ekibinde 78 karşılaşmaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Real Betis’in bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Lopez, 30 maçta forma giydi.

Son güncelleme 00:29 | 11 Temmuz 2019
Pau Lopez roma
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