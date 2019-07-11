Robin van Persie’nin yeni işi yorumculuk oldu! Efsanelerle birlikte…

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Robin van Persie’nin yeni işi yorumculuk oldu. Temmuz 2015 ile Ocak 2018 arası Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı eski futbolcu BT Sport’ta maç önü ve maç sonu programlarında yorumculuk yapacak. Geçen sezon formasını giydiği Feyenoord’da futbolu bırakan Van Persie’ye eski İngiliz yıldızlar Martin Keown, Owen Hargreaves ve Rio Ferdinand eşlik edecek.

Premier League’de Arsenal ve Manchester United formalarıyla unutulmaz sezonlar geçiren Van Persie, United’dan sonraki durağı Fenerbahçe’de zaman zaman parlak performanslar sergilese de sakatlıklarının da etkisiyle beklenen katkıyı verememişti. Vedat Muriqi taraftara hak verdi: `Bence de benziyoruz` Fenerbahçe`nin yeni transferi Vedat Muriç, Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım derken sarı lacivertli kulübün milli atleti Ramil Guliyev ile benzerlikleri konusunda taraftarın haklı olduğunu dile getirdi.. İlgili Haberi Oku

Damga vurduğu Premier League’i yorumlayacak!

Arsenal’da ve Manchester United’da gol kralı olan, Arsenal’da bir kez FA Cup kazanıp bir kez de Premier League’de “yılın futbolcusu” seçilen 35 yaşındaki futbolcu 2012-2013 sezonunda Manchester United’la şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Van Persie, Fenerbahçe forması ile çıktığı 87 resmi maçta 36 gol, 7 asist kaydetti.