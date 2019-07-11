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Robin van Persie’nin yeni işi yorumculuk oldu! Efsanelerle birlikte…
İngiltere Premier Lig

Robin van Persie’nin yeni işi yorumculuk oldu! Efsanelerle birlikte…

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Robin van Persie, İngiltere'de yayın yapan BT Sport'ta efsane isimler Martin Keown, Owen Hargreaves ve Rio Ferdinand ile Premier League yorumlayacak.

11 Temmuz 2019 20:56

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Robin van Persie’nin yeni işi yorumculuk oldu. Temmuz 2015 ile Ocak 2018 arası Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı eski futbolcu BT Sport’ta maç önü ve maç sonu programlarında yorumculuk yapacak. Geçen sezon formasını giydiği Feyenoord’da futbolu bırakan Van Persie’ye eski İngiliz yıldızlar Martin Keown, Owen Hargreaves ve Rio Ferdinand eşlik edecek.

Premier League’de Arsenal ve Manchester United formalarıyla unutulmaz sezonlar geçiren Van Persie, United’dan sonraki durağı Fenerbahçe’de zaman zaman parlak performanslar sergilese de sakatlıklarının da etkisiyle beklenen katkıyı verememişti. 11 Temmuz 2019 Vedat Muriqi taraftara hak verdi: `Bence de benziyoruz` Fenerbahçe`nin yeni transferi Vedat Muriç, Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım derken sarı lacivertli kulübün milli atleti Ramil Guliyev ile benzerlikleri konusunda taraftarın haklı olduğunu dile getirdi.. İlgili Haberi Oku

Damga vurduğu Premier League’i yorumlayacak!

Arsenal’da ve Manchester United’da gol kralı olan, Arsenal’da bir kez FA Cup kazanıp bir kez de Premier League’de “yılın futbolcusu” seçilen 35 yaşındaki futbolcu 2012-2013 sezonunda Manchester United’la şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Van Persie, Fenerbahçe forması ile çıktığı 87 resmi maçta 36 gol, 7 asist kaydetti.

Son güncelleme 20:56 | 11 Temmuz 2019
Fenerbahçe İngiltere Premier League Robin van Persie
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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