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Radja Nainggolan’ın eşi Claudio Nainggolan’dan üzücü açıklama!
İtalya Serie A

Radja Nainggolan’ın eşi Claudio Nainggolan’dan üzücü açıklama!

İtalya Serie A takımlarından Inter'in orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ın eşi Claudio Nainggolan kanser tedavisi gördüğünü ve kemoterapiye başladığını duyurdu

SKOR DIŞ HABER 11 Temmuz 2019 19:02

Bir süre önce Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu Radja Nainggolan’ın eşi Claudio Nainggolan kanser olduğunu açıkladı.

Inter forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray’ın kendisine yaptığı teklifi kabul etmeyince Çin’e gitmeye sıcak bakmıştı.

Ancak eşinin kanser olduğunu öğrenmesinin ardından Belçikalı futbolcunun İtalya’dan ayrılmamaya karar verdiği öğrenildi.

Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Claudio Nainggolan, “Bir sabah uyandım ve bunun kabul olmasını istedim ama bununla yaşıyorum. Artık yeni bir hayata başlıyorum. Gözyaşı dökmeyi bırakıp bu ucubeyle savaşmaya başlanın zamanı” ifadelerini kullandı.

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E' da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto…ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione) IN BOCCA AL LUPO A ME E A TUTTE LE PERSONE CHE STANNO VIVENDO IL MIO STESSO INCUBO.. #nonperderemaiilsorriso

(@claudia_lai_nainggolan)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 19:02 | 11 Temmuz 2019
Claudio Nainggolan Radja Nainggolan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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