Radja Nainggolan’ın eşi Claudio Nainggolan’dan üzücü açıklama!

Bir süre önce Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu Radja Nainggolan’ın eşi Claudio Nainggolan kanser olduğunu açıkladı.

Inter forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray’ın kendisine yaptığı teklifi kabul etmeyince Çin’e gitmeye sıcak bakmıştı.

Ancak eşinin kanser olduğunu öğrenmesinin ardından Belçikalı futbolcunun İtalya’dan ayrılmamaya karar verdiği öğrenildi.

Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Claudio Nainggolan, “Bir sabah uyandım ve bunun kabul olmasını istedim ama bununla yaşıyorum. Artık yeni bir hayata başlıyorum. Gözyaşı dökmeyi bırakıp bu ucubeyle savaşmaya başlanın zamanı” ifadelerini kullandı.