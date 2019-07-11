Radja Nainggolan’ın eşi Claudio Nainggolan’dan üzücü açıklama!

Bir süre önce Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu Radja Nainggolan’ın eşi Claudio Nainggolan kanser olduğunu açıkladı.
Inter forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray’ın kendisine yaptığı teklifi kabul etmeyince Çin’e gitmeye sıcak bakmıştı.
Ancak eşinin kanser olduğunu öğrenmesinin ardından Belçikalı futbolcunun İtalya’dan ayrılmamaya karar verdiği öğrenildi.
Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Claudio Nainggolan, “Bir sabah uyandım ve bunun kabul olmasını istedim ama bununla yaşıyorum. Artık yeni bir hayata başlıyorum. Gözyaşı dökmeyi bırakıp bu ucubeyle savaşmaya başlanın zamanı” ifadelerini kullandı.
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E' da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto…ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione) IN BOCCA AL LUPO A ME E A TUTTE LE PERSONE CHE STANNO VIVENDO IL MIO STESSO INCUBO.. #nonperderemaiilsorriso