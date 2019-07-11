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Nijerya 2-1 Güney Afrika | 2019 Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final
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Nijerya 2-1 Güney Afrika | 2019 Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final

2019 Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Güney Afrika'yı 2-1 yenen Nijerya, yarı finale çıktı.

11 Temmuz 2019 00:09

2019 Afrika Uluslar Kupası’nda Güney Afrika’yı 2-1 mağlup eden Nijerya, yarı finale yükseldi.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Nijerya ile Güney Afrika, Uluslararası Kahire Stadı’nda karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Nijerya, 27. dakikada Samuel Chukwueze’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Güney Afrika, 71. dakikada Bongani Zungu’nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Nijerya, 89. dakikada William Ekong’un fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.

Nijerya, Fildişi Sahili ile Cezayir arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Son güncelleme 00:09 | 11 Temmuz 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası güney afrika NİJERYA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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