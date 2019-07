Megan Rapinoe… Ayakları güçlü, dili keskin, gözü pek…

MEHMET ÖZEN – SKOR DETAY

Bundan birkaç ay önce bir kadın futbolcunun haftalarca tüm dünyada manşetlerde yer alacağına kimse ihtimal vermezdi. Kadın futbolcular yıllarını spor medyasına ‘erkeklere ait bir işi yapmaya çabalayan bir grup çılgın’ olmadıklarını anlatmaya çalışarak geçirdi. Hala bir sunucunun dünyanın en başarılı kadın futbolcusu Ada Hegerberg’e ‘Twerk yapmayı biliyor musun?’ diye sorduğu bir gezegende yaşıyoruz. Bu olay Mad Men dizisinin ilk sezonunda değil, Hederberg’in Balon d’Or ödülünü aldığı 3 Aralık 2018 gecesinde yaşandı.

Ama tabii ki dünya farklı hızlarda değişmeye devam ediyor ve değişimlerin köşe başlarında genellikle bir ikon kalabalıkları etkisi altına alıyor. Bugünlerde o sesin adı ABD’li kadın futbolcu Megan Rapinoe. Cesur, heyecanı yüksek, gençliği var, konuşuyor. Eşcinsel olduğunu açıklayan, ilişkisini paylaşan çok az sayıda sporcudan biri. Eşcinsel hakları, ırkçılık karşıtlığı, eşit ücret konularında fikirlerini fren yapmadan söylüyor. Konuştuğu tek yer saha dışı değil. ABD Başkanı Donald Trump’ı Dünya Kupası maçları öncesinde ulusal marşı söylemeyerek protesto etti. ‘Kazan da öyle konuş’ diyen Trump’a yanıtı, Dünya Kupası’nı ve Altın Ayakkabı’yı ABD’ye getirmek oldu.

2019 Kadınlar Dünya Şampiyonası, özellikle kadın futbolcuların eşit ücret konusundaki argümanlarını çok güçlendirdi. ‘Kadın futbolu daha az ilgi görüyor, daha küçük ekonomi yaratıyor’ gibi görüşlere karşın ABD – Hollanda final karşılaşması ABD’de 2018 Erkekler Dünya Kupası finalinden yüzde 22 daha fazla izlendi. (Daha fazla kişi de kadın futbolunun gereksiz faullerden ve hakem itirazlarından uzak ne kadar büyük bir seyir zevki sunduğunu görmüş oldu) Kadın takımının ABD erkek takımından daha başarılı olduğunu zaten söylemeye gerek yok.

Öte yandan Rapinoe’nun çıkışı tabii ki bir Dünya Kupası zaferinden fazlasını ifade ediyor. Göz önünde olan sporcular cesurca konuştuğunda sözcükler sihirli şeylere dönüşebiliyor. 1966’da Muhammed Ali, Vietnam savaşı için orduya alınabileceğini öğrendiğinde ‘Benim Vietnam ile bir kavgam yok. Hiçbir Vietnamlı beni zenci diye aşağılamadı’ demiş, savaş karşıtı aktivistler için bir rol model haline gelmiş ve tarihe geçmişti. Rapinoe tarihin neresinde yer alır bilemeyiz ancak şunu peşinen söylemekte sakınca yok: Rapinoe’nun cebinde şöhreti yoktu. Beyaz Saray’daki ‘erkek’ ona konuşmak için ‘başarılı olmayı’ şart koştu. Neyse ki Megan Rapinoe çok iyi futbolcu, ABD takımı da müthiş bir takım. Hem kupayı, hem şöhreti, hem de sahneyi kazandılar. Kulak verelim.

New York’ta ABD futbol takımı kalabalıklarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Rapinoe bir rock yıldızı gibi karşılandı ve sözlerine ABD takımındaki ‘çeşitlilikleri’ anlatarak başladı.

‘Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum. Bu ekip pes etmiyor, çok güçlü, harika mizah duyguları var. Bu grubu üzebilecek hiçbir şey yok. Rahatız, çay içme hareketimiz var, gol sevinçlerimiz var. Pembe ve mor saçlarımız var. Dövmelerimiz ve rastalarımız var. Beyaz kadınlar ve siyah kadınlar var. Ve arasındaki her şey var. Hetero ve eşcinsel kadınlar var. Hey! Dünyada olmak istediğim başka bir yer yok. Başkanlık yarışı da buna dahil. Meşgulüm, kusura bakmayın!’

Rapinoe sözlerine aktivist kimliği ile devam etti:

‘Daha iyi olmak zorundayız. Daha çok sevmeli, daha az nefret etmeliyiz. Daha çok dinlemeli daha az konuşmalıyız. Bunun her bireyin sorumluluğu olduğunu bilmeliyiz. Evet, biz sporcuyuz. Evet, futbol oynuyoruz. Evet, kadın sporcularız. Ama bundan çok daha fazlasıyız. Siz çok daha fazlasısınız. Bir taraftardan fazlasınız. Siz bu sokaklarda her gün yürüyenlersiniz. Dünyayı daha iyi hale getirmek hepimizin görevi. Ailenizi, en yakın arkadaşlarınızı… Her birimizin görevi. Birlik olmak zorundayız. Yapabildiğinizin en iyisini yapın. Kendi çemberinizin dışına çıkın.’

Megan Rapinoe aynı günün akşamında CNN’in konuğu oldu. Kameraya baktı ve Başkan Trump’a seslendi:

‘Verdiğiniz mesaj insanları dışarıda bırakıyor. Beni dışlıyorsunuz, bana benzeyenleri dışlıyorsunuz, siyahları dışlıyorsunuz, belki sizi destekleyen Amerikalıları dışlıyorsunuz. ‘Amerika’yı yeniden harika yap’ sloganı ile herkes için harika olmayan bir döneme sesleniyorsunuz. Belki o dönemlerdeki birkaç Amerikalı için harika olabilir, belki Amerika şu an birkaç Amerikalı için harika olabilir ama yeterince Amerikalı için harika değil. Bu ülkenin lideri olarak her bir kişiye inanılmaz bir sorumluluğunuz var. Herkes için daha iyisini yapmak zorundasınız.’

Trump kendisini protesto eden Rapinoe’ya ‘Önce kazan, sonra konuş’ demişti.

Rapinoe da onu kırmadı.