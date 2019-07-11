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Koscielny, Arsenal’in kampına katılmadı
Transfer Haberleri

Koscielny, Arsenal’in kampına katılmadı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Fransız stoper Laurent Koscielny, takımının ABD'deki kampına katılmadı.

11 Temmuz 2019 14:26

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen ABD kampına katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi. Meselenin çözülmesinin umulduğu ve şu aşamada başka yorum yapılmayacağı ifade edildi.

Fransa Milli Takımı formasını 51 kez giyen Koscielny’nin, aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu bazı kulüplerle görüştüğüne dair iddialar bulunuyor. Koscielny’nin, 2010 yazından beri oynadığı Arsenal ile sözleşmesi 2019-20 sezonu sonunda bitecek.

Son güncelleme 14:26 | 11 Temmuz 2019
arsenal Fenerbahçe koscielny
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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