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Kayserispor Valencia’dan Aymen Abdennour’u transfer etti
Transfer Haberleri

Kayserispor Valencia’dan Aymen Abdennour’u transfer etti

Valencia, Tunuslu savunma oyuncusu Aymen Abdennour'un Kayserispor'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

11 Temmuz 2019 15:40

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor flaş bir transfere imza attı.

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü, 29 yaşındaki stoper Aymen Abdennour’un Kayserispor’a transfer olduğunu duyurdu.

Daha önce Toulouse, Monaco ve Marsilya gibi önemli kulüplerde forma giyen Tunuslu stoper, 2015 yılında 22 milyon Euro karşılığında Valencia’ya transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giymişti.

Son güncelleme 15:44 | 11 Temmuz 2019
Aymen Abdennour kayserispor transfer valencia
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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