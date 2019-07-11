Kayserispor Valencia’dan Aymen Abdennour’u transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor flaş bir transfere imza attı.

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü, 29 yaşındaki stoper Aymen Abdennour’un Kayserispor’a transfer olduğunu duyurdu.

Daha önce Toulouse, Monaco ve Marsilya gibi önemli kulüplerde forma giyen Tunuslu stoper, 2015 yılında 22 milyon Euro karşılığında Valencia’ya transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giymişti.