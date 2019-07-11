Hamur işi yiyerek kulübü batırmışlar! Bolton Wanderers’ta çılgın borç…

İngiltere’nin köklü takımlarından Bolton Wanderers, son yıllarda dünya üzerindeki birçok futbol kulübü gibi ekonomik krizle boğuşuyor.

Uzun yıllar Premier Lig’de mücadele ettikten sonra yaşanan dar boğaz nedeniyle League One’a kadar düşen Bolton Wanderers’ın Football Ventures şirketine satılması gündemde.

Ancak yapılan araştırmalar sonrasında finansal olarak iyi yönetilmediği için üst üste alt liglerin yolunu tutan kulübün durumunun, beklenenden daha kötü bir halde olduğu ortaya çıktı.

294 FARKLI ALACAKLI VAR!

Bolton’ın milyonlarca Pound tutarındaki borcu olduğu öğrenilirken teminatlı ve teminatsız toplam 294 farklı kurumun alacaklı olduğu ifade edildi.

2,47 milyon Pound tutarında vergi borcu olan Bolton Wandereres, Bolton Meclisi’ne 1,75 milyon Pound, gaz ve elektrik şirketi Yu Enerji’ye 517 bin Pound ödemek zorunda.

Kulübün hemen ödemesi gereken toplam borcun ise 25 milyon Pound civarında olduğu belirtildi.

HAMUR İŞİNE 6 BİN POUND BORÇ

Borçlar arasında en dikkat çekeni ise kulüb stadının içinde dükkanı bulunan Carr Pasties isimli hamur işi yemek yapan bir dükkana 6 bin Pound borcun olması.

Ortaya çıkan gerçeklerin ardından kulübün sahibi Ken Anderson yönetiminde geçen 3 yılda kulübün ne hale geldiği gözler önüne serildi.

Satılması gündemde olan Bolton Wanderers için 24 milyon Pound civarında bir fiyat gündemde.