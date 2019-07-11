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Galatasaray resmen duyurdu! 7 milyon takipçi…
Galatasaray

Galatasaray resmen duyurdu! 7 milyon takipçi…

Galatasaray Kulübü, Instagram'daki takipçi sayısıının 7 milyonu aştığını yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

11 Temmuz 2019 22:47

Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu Instagram’da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “İlklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray, sosyal medyada da Türkiye’ye öncülük etmeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü resmi Instagram hesabı 7 milyon takipçiyi geçti.” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray’ın sosyal medyada en çok takip edilen Türk spor kulübü olduğu vurgulanırken, “Galatasaray, 2013 yılında katıldığı Instagram platformunda geride bıraktığı 6 yılda 7 milyon takipçiye ulaştı. Teşekkürler Galatasaray ailesi.” denildi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Instagram'da 7 milyon takipçiye ulaştık.  Teşekkürler Muhteşem #Galatasaray Taraftarı! 

Galatasaray (@galatasaray)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 22:47 | 11 Temmuz 2019
galatasaray instagram
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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