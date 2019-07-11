SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Büyük İstanbul Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’a devredildi
Fransa Bisiklet Turu’nda 6. etap sona erdi sarı mayo el değiştirdi!
Diğer Sporlar

Fransa Bisiklet Turu’nda 6. etap sona erdi sarı mayo el değiştirdi!

Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını, Bahreyn-Merida takımının Belçikalı sporcusu Dylan Teuns kazandı. Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone ikinci olarak genel klasmanda liderliğe oturdu ve sarı mayoyu Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe'ten devraldı.

11 Temmuz 2019 20:08

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Le Tour de France) altıncı etabında, Bahreyn-Merida takımından Dylan Teuns ilk sırada yer aldı. Bu yıl 106’ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun Mulhouse ve La Planche des Belles Filles arasındaki 160,5 kilometrelik altıncı etabında, 27 yaşındaki Belçikalı Teuns, 4 saat 29 dakika 3 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone ikinci olurken, Wanty-Gobert ekibinden Belçikalı Xandro Meurisse yarışı üçüncü sırada bitirdi.

05 Temmuz 2019 Dünya şampiyonu bisikletçi Jack Bobridge`e hapis cezası! Eski dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyalı Avustralyalı bisikletçi Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4,5 yıl hapis cezası aldı. İlgili Haberi Oku

Elde ettiği etap ikinciliği ile Giulio Ciccone, sarı mayoyu Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe’ten devraldı. Organizasyonun 230 kilometrelik yedinci etabı, Belfort ve Chalon-sur-Saone arasında yarın yapılacak. Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te son bulacak.

Organizasyonun altıncı etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 23.14.55

2- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 23.15.01

3- Dylan Teuns (Bahreyn-Merida): 23.15.27

Son güncelleme 20:08 | 11 Temmuz 2019
fransa bisiklet turu Le Tour de France
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR