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Fildişi Sahili’ni penaltılarla eleyen Cezayir yarı finalde! | 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Fildişi Sahili’ni penaltılarla eleyen Cezayir yarı finalde! | 2019 Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final mücadelesinde, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada Fildişi Sahili'ni penaltı atışları sonunda 4-3 yenen Cezayir, yarı finalde Nijerya'nın rakibi oldu

11 Temmuz 2019 22:22

2019 Afrika Uluslar Kupası’nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Fildişi Sahili’ni penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup eden Cezayir, yarı finale yükseldi.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Cezayir ile Fildişi Sahili, Süveyş Stadı’nda karşılaştı.

Karşılaşmaya ataklarla başlayan Cezayir, Galatasaray’da forma giyen Sofiane Feghouli’nin 20. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Cezayir’de Baghdad Bounedjah, kazanılan penaltı vuruşunu 48. dakikada gole çeviremedi.

Ataklarını sıklaştıran Fildişi Sahili, 62. dakikada Jonathan Kodjia’nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi, bu skorla sona erdi. Uzatmalarda eşitliğin korunduğu mücadelede, penaltı atışlarına geçildi.

Cezayir, penaltı atışları sonunda Fildişi Sahili’ne 4-3 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Cezayir’de Ramy Bensebaini, Islam Slimani, Andy Delort ve Adam Ounas penaltı vuruşunda topu ağlarla buluştururken, Youcef Belaili ise kaçırdı. Fildişi Sahili’nde Franck Kessie, Maxwel Cornet, Max Gradel penaltıyı gole çevirirken, Wilfried Bony ve Serey Die ise meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

Cezayir, Nijerya ile yarı finalde 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

Son güncelleme 22:22 | 11 Temmuz 2019
afrika uluslar kupası cezayir fildişi sahili
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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