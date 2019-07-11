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Transfer Haberleri

Fenerbahçe’den Sami Khedira’ya teklif!

İtalyan basını Fenerbahçe'nin, Juventus'un Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira ile ilgilendiğini iddia etti.

11 Temmuz 2019 07:35

Fenerbahçe’nin, Juventus’ta Maurizio Sarri’nin planlarında yer almayan Sami Khedira’yı gündemine aldığı iddia edildi. İtalya basınından Sky Italia, Fenerbahçe’nin, daha önce Beşiktaş’a yazılan Sami Khedira’ya resmi teklifte bulunduğunu yazdı.

Haberde; Juventus’un gözden çıkardığı 32 yaşındaki oyuncunun peşinde MLS takımlarının da olduğu ve Alman futbolcunun yıllık 6 milyon euro kazandığı vurgulandı. Khedira’ya konan tanı düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı bir kalp atış hızına neden oluyor. Ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor. Alman oyuncu, bu yılın şubat sonundan nisan başına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

Geçen sezon kalp problemi yaşayan ve ardından diz ameliyatı geçiren Khedira’nın, sadece 17 maça çıkabildiği dikkat çekti.

Son güncelleme 07:38 | 11 Temmuz 2019
Fenerbahçe italya Sami Khedira transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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