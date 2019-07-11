Fenerbahçe’den Sami Khedira’ya teklif!

Fenerbahçe’nin, Juventus’ta Maurizio Sarri’nin planlarında yer almayan Sami Khedira’yı gündemine aldığı iddia edildi. İtalya basınından Sky Italia, Fenerbahçe’nin, daha önce Beşiktaş’a yazılan Sami Khedira’ya resmi teklifte bulunduğunu yazdı.

Haberde; Juventus’un gözden çıkardığı 32 yaşındaki oyuncunun peşinde MLS takımlarının da olduğu ve Alman futbolcunun yıllık 6 milyon euro kazandığı vurgulandı. Khedira’ya konan tanı düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı bir kalp atış hızına neden oluyor. Ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor. Alman oyuncu, bu yılın şubat sonundan nisan başına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

Geçen sezon kalp problemi yaşayan ve ardından diz ameliyatı geçiren Khedira’nın, sadece 17 maça çıkabildiği dikkat çekti.