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Fatih Terim’den gençlere özel ilgi!
Galatasaray

Fatih Terim’den gençlere özel ilgi!

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam ederken teknik direktör Fatih Terim genç futbolcularla kısa bir toplantı yaptı

11 Temmuz 2019 21:30

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde günün ilk antrenmanı için sabah saatlerinde bir araya gelen sarı kırmızılı takım oyuncuları, salonda core ve aktivasyon çalışmasının ardından sahada kuvvet ve sprint ile antrenmana başladı. Daha sonra topla ısınma hareketleri yapıldı. Ana bölümde 8’e 8 (+8) dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına topla ısınma ile başlandı. Devam eden bölümde 8’e 8 (+8) pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise ilk olarak 10’a 10 (+2) pozisyon ve taktik çalışması gerçekleştirilirken ardından 10’a 10 çift kale taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim genç futbolcularla yakından ilgilenirken antrenman öncesi kısa bir toplantı yaptığı görüldü.

Son güncelleme 21:35 | 11 Temmuz 2019
fatih terim galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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