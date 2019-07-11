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Transfer Haberleri

Eljif Elmas için Napoli’den resmi açıklama! ‘İstiyoruz ama…’

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas'ı transfer etmek istediklerini ancak satış yapmaları gerektiğini söyledi.

11 Temmuz 2019 07:47

Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas için Napoli’den resmi transfer açıklaması geldi. Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas’ı istediklerini ancak önceliklerinin futbolcu satışı yapmak olduğu vurgulandı.

İtalya basınına konuşan Laurentiis, “Eljif Elmas’ın transferini ciddi şekilde düşünüyoruz ancak öncelikle geniş kadromuzda satış yapmalıyız.” dedi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sky Italia’da yer alan habere göre; Napoli’de başkan Aurelio de Laurentiis’in yetki verdiği bir ekip, Eljif Elmas transferi için İstanbul’da bulunuyor.

Haberde; Fenerbahçe ile Napoli arasında pazarlıklarında ciddi bir şekilde sürdüğü ve Napoli’nin oyuncuyu Inter’e kaptırmamakta kararlı olduğu vurgulandı.

“TRANSFERİ BİLMİYORUM”

Fenerbahçe’nin kampına katılmak için geçtiğimiz gün İstanbul’a gelen Eljif Elmas, “Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım.” ifadesini kullanmıştı.

Son güncelleme 07:51 | 11 Temmuz 2019
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