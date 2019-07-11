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Beşiktaş’tan ses çıkmayınca Umut Meraş rotayı Avrupa’ya kırdı!
Transfer Haberleri

Beşiktaş’tan ses çıkmayınca Umut Meraş rotayı Avrupa’ya kırdı!

Bursaspor'un genç savunmacısı Umut Meraş için Almanya ve İspanya'dan taliplerin olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın transfere ilişkin adım atmaması nedeniyle Umut konusunda rota yurt dışına çevrildi.

11 Temmuz 2019 18:04

Yeşil-beyazlılarda sergilediği performans ile öne çıkan ve A Milli Takım’ın kapısını aralayan Umut Meraş, yurt dışında da dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki savunmacının ismi uzun bir süre Beşiktaş ile anılırken, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga’dan ekiplerin de oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi.

Bursaspor yönetimi ise Beşiktaş kanadından son zamanlarda bir adım atılmaması nedeniyle oyuncunun satışı için yurt dışından gelecek teklifleri beklemeye başladı.

Geçen gün Bursaspor’un sezon başı hazırlıklarına katılan ve çalışmalara başlayan genç savunmacı ise belirsizliğin bir an önce sonra ermesini istiyor. Takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Umut Meraş’ın Bursaspor ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Geçen sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig’de boy gösteren sol bek oyuncusu, çıktığı 27 lig maçında 2 gol kaydetti.

Son güncelleme 18:04 | 11 Temmuz 2019
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