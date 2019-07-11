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Barcelona, Antoine Griezmann transferini bitirdi!
Transfer Haberleri

Barcelona, Antoine Griezmann transferini bitirdi!

Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, Barcelona'nın 120 milyon Euro'luk serbest kalma maddesindeki ödeyerek Antoine Griezmann transferini sonlandırdığını duyurdu.

SKOR DIŞ HABER 11 Temmuz 2019 22:38

İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın, Antoine Griezmann transferindeki düğümü çözdüğü açıklandı.

Fransa’nın yüksek tirajlı gazetelerinden L’Equipe’in son dakika bilgisine göre; Fransız futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ödemeyi kabul eden Barcelona, 120 milyon Euro’ya transferi noktaladı.

Hafta içinde çıkan haberlerde Katalan devinin bu ücreti ödemek istemediği iddia edilse de yapılan son görüşmelerin ardından transferin netlik kazandığı belirtildi.

Atletico Madrid Kulübü, Barcelona’nın geçen sezon devre arasında oyuncunun aklına girerek etik davranmadığını ileri sürmüş ve transferi zora sokan bir yaklaşım sergilemişti.

Ancak Griezmann’ın sözleşmesindeki madde nedeniyle eli kolu bağlı olan Atletico Madrid, yıldız futbolcunun giydiği 7 numaralı formayı yeni transferi Joao Felix’e verince ipler tamamen kopmuştu.

28 yaşındaki Griezmann, 2014 yılında Real Sociedad’dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Yıldız futbolcunun, yeni sezon çalışmalarına 14 Temmuz’da başlayacak olan Barcelona’nın hazırlık kampına katılması bekleniyor.

Son güncelleme 23:38 | 11 Temmuz 2019
Antoine Griezmann Atletico Madrid barcelona transfer
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