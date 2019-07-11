Barcelona 16 yaşındaki Louie Barry’i transfer etti

Barcelona’da altyapıya İngiltere’den bir yatırım geldi…

Barcelona, West Bromwich Albion altyapısında forma giyen 16 yaşındaki genç futbolcu Louie Barry’i kadrosuna kattı. Genç yıldız, Barcelona altyapısı La Masia’da çalışmalarına devam edecek.

Louie Barry’i Barça haricinde birçok takım da takip ediyordu. 2003 doğumlu Barry, santrafor ve sağ kanat bölgelerinde görev yapıyor. Barry, aynı zamanda İngiltere 19 yaş altı milli takımının da formasını giyiyor.