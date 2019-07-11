Aleksandar Kolarov’dan Roma’ya Fenerbahçe resti: ‘Bırakın gideyim…’

Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Roma'nın Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov, kulübüne rest çekti. Fenerbahçe'yle transferi için her konuda anlaşan 33 yaşındaki futbolcu, İtalyan kulübüne ayrılma isteğini bu sefer sert bir şekilde yineledi.

Kolarov'un Roma yöneticilerine “1 yıl daha sözleşmem var. Geçmişten gelen alacaklarım dahil tüm alacaklarım karşılığında bonservisimi verin. Ben Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. 2 yıldır size verdiğim performansın karşılığında kolaylık bekliyorum” dediği öğrenildi. Az da olsa Kolarov'dan bonservis ücreti almak isteyen İtalyan kulübünün yöneticilerinin Kolarov'un bu çıkışından sonra kolaylık sağlaması bekleniyor.

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Profesyonelliği elden bırakmıyor

Roma'da oynamak istemeyen Kolarov, her şeye rağmen büyük bir profesyonellik örneği göstererek yeni sezona hazırlanıyor. Roma'nın sağlık kontrollerine ve sezon açılışına katılan Kolarov, çalışkanlığıyla takdir topluyor. İş disipliniyle bilinen Sırp oyuncu, transferin bitmesi durumunda da Fenerbahçe'ye fit bir şekilde gelecek.