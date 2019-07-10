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Wimbledon’da erken final! Nadal yarı finalde Federer’e karşı…
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Wimbledon’da erken final! Nadal yarı finalde Federer’e karşı…

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın dokuzuncu gününde tek erkeklerde dünya 3 numarası Roger Federer, Kei Nishikori'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

10 Temmuz 2019 22:06

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da Sam Querrey’yi 3-0 mağlup eden Rafael Nadal, tek erkeklerde yarı finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile dünya sıralamasında 65. basamakta yer alan ABD’li Querrey tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Rafael Nadal, 2 saat 7 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-2 ve 6-2’lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon’da iki şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Nadal, yarı finalde ezeli rakibi 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 22:06 | 10 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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