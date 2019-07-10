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Wimbledon tek erkekler yarı finalinde Novak Djokovic’in rakibi belli oldu!
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Wimbledon tek erkekler yarı finalinde Novak Djokovic’in rakibi belli oldu!

Tek erkeklerde 23 numaralı seribaşı İspanyol Agut, Arjantinli Pella'yı 3-1 yenerek yarı finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu

10 Temmuz 2019 21:05

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da Guido Pella’yı 3-1 mağlup eden Roberto Bautista Agut, tek erkeklerde yarı finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 23 numaralı seribaşı İspanyol Agut ile dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Arjantinli Pella tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Roberto Bautista Agut, 3 saat 6 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-4, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon’da elde ettiği dereceyle kariyerinin en başarılı grand slam turnuvasını geçiren 31 yaşındaki Agut, yarı finalde dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic’in rakibi oldu.

Son güncelleme 21:05 | 10 Temmuz 2019
Roberto Bautista Agut Wimbledon
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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