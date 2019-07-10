Wimbledon tek erkekler yarı finalinde Novak Djokovic’in rakibi belli oldu!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da Guido Pella’yı 3-1 mağlup eden Roberto Bautista Agut, tek erkeklerde yarı finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 23 numaralı seribaşı İspanyol Agut ile dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Arjantinli Pella tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Roberto Bautista Agut, 3 saat 6 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-4, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon’da elde ettiği dereceyle kariyerinin en başarılı grand slam turnuvasını geçiren 31 yaşındaki Agut, yarı finalde dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic’in rakibi oldu.