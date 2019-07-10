TFF ve Kulüpler Birliği’nden ortak açıklama! Limiti aşana puan silme cezası…

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Özdemir’in yaptığı önemli açıklamalar:

”Göreve geldiğimiz günden bu yana Türk futbolunun sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Çok kısa bir sürede çözüme kavuşturduğumuz konuların başında Kulüp Lisans konusu gelmektedir. Delegelerimizin teveccühü ile FIFA ve UEFA kurallarına uygun, Bankalar Birliği’nin temeli olacak statü maddelerinde önemli değişiklikler yapmış bulunmaktayız.

“UEFA merkezine giderek Ceferin’e konuyu aktardık”

Reform niteliğinde yapılanmaya gittik. Türk futbolu için daha işlemsel ve fonksiyonel hale getirdik. Bankalar ve kulüplerimizle ilgili görüşmeler yaptık. Mali yapılanma sürecini de yürüttük. Güzide kulüplerimizle görüşmelerde bulunduk. UEFA merkezine giderek sayın başkan Ceferin’e konuyu aktardık. Kendileri de bu uygulamaları çok olumlu buldu. Kulüp Lisans Talimatı inşallah Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacaktır. Biz kulüpler için varız.

”Harfiyen uygulanacağından kimsenin kuşkusu olmasın”

Önemli adımlar atıyoruz. Bu amaçla Kulüp Lisans Kurulu’nu çok değerli arkadaşlarımızdan oluşturduk. Yeni kurulumuzun büyük bir disiplinle ve talimatı harfiyen uygulayacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bu talimatla aslında biz federasyonlara yeni bir denetim modeli getirmiş bulunmaktayız.

”Yıl boyunca incelemeye tutulacaktır”

Sezonluk denetlemenin yanı sıra kulüplerimizin bağımsız denetim şirketleri tarafından yıl boyunca incelemeye tutulacaktır. Geçmişte yapılan sezon sonu uygulamalar sezon başı, ortası ve sonu olarak çok sıkı bir şekilde devam edecektir.

”Limitleri aşan kulüpler yeni futbolcu tescili yapamayacaktır”

Her bir kulübümüze koyacağımız takım harcama limitlerini belirleyeceğiz ve bunu da ilan edeceğiz. Bu limitleri aşan kulüplerimizin yeni futbolcu tescilleri kesinlikle yapılmayacaktır. Takım harcama limitini aşmayan kulüplerimiz Avrupa kupalarına katılım gösterdiği takdirde herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaklar. Takımlar harcama limitlerine mutlaka uymak zorundalar.

”Ağır cezalara maruz kalabilirler”

Transfer döneminin içindeyiz. Elbette ki kulüpler yeni sezon öncesi eksiklerini gidermek isteyecekler. Harcamalarını yaparken çok dikkatli olmak zorundalar. Aksi takdirde ağır cezalara maruz kalabilirler. Bankalar Birliği ile yapılacak muhtemel anlaşmaları da riske atabilirler. Bu sayede kulüplerimizin mali yapıları güçlenecek ve tüm kulüplerimiz çağdaş bir yapıda faaliyetlerini sürdürme şansına sahip olacaklar. Federasyonumuz ve kulüplerimizin bu süreci başarıyla tamamlayacağını umuyorum.

“Limiti aşan olursa puan silme cezası”

Ağustos ayında kulüplerden bilançolarını isteyeceğiz ve harcama limitlerini buna göre eylül ayında bildireceğiz. Limiti aşan olursa puan silme cezası dahi verilebilir. Biz diyoruz ki UEFA’ya bizi bırakın biz bunu uygulayacağız ve gereken cezaları vereceğiz. Bugün maalesef UEFA ve FIFA’ da dosya sayısı en kabarık olan ülkelerden biriyiz. Biz bunu kendi içimizde çözmeliyiz. Kuralları harfiyen uygulayacağız. Transfer politikalarını bu harcamalara göre yapmalı kulüpler.

“Bankalarımız kulüplerimize iyi bakmaktadır”

UEFA’ya çok dosya bırakmayacağız. Onlar bizden daha katı ve acımasız. Biz 2 yıl geçiş süreci bıraktık. Fazla harcayabilirsiniz gibi kolaylıklar da sağladık. Şuna inanıyorum ki biz bu yönetmeliği uygularsak, kulüpler de buna uyarsa Türk futbolu 3 yıl içinde kurtulabilir. Sağ olsun bankalarımız da kulüplerimize çok iyi bakmaktadır. Bunda en önemli faktörlerden birisi de yayınladığımız Kulüp Lisans Talimatı olmuştur. Oluşturduğumuz kuruldaki bankacı arkadaşlarımız da kulüplerimizin içinde bulunduğum durumu daha iyi bilmektedir.

Trabzonspor bu sene UEFA’ya katılacak. Eğer ceza almış olsalardı büyük üzüntü duyacaktık. UEFA bu konuda yardımcı oldu. İnşallah da başarılı olacaktır Trabzonspor.”