Steven Gerrard’dan duygu yüklü telefon… Babasını kaybeden çocuğu mutlu etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un efsane ismi ve eski Kaptanı Steven Gerrard, büyük bir iyiliğe imza attı. Babası Liverpool hayranı olan ve bir yıl önce hayatını kaybeden bir çocuğun inanılmaz bir heyecan yaşamasını sağlayan Steven Gerrard, tüm aileyi de duygulandırdı.

Robbie Fleming isimli fanatik Liverpool taraftarının en büyük hayali oğlu Jack ile birlikte Steven Gerrard’la tanışmaktı. Ancak bu hayalini gerçekleştirme fırsatı bulamayan Robbie Fleming, bir yıl önce, henüz 29 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oğlu Jack’i arkada bırakan Robbie Fleming’in hayalinin bir kısmını, Steven Gerrard gerçekleştirmek için harekete geçti. Yaşanan trajediyi öğrenen Steven Gerrard, ailenin telefon numarasını öğrendi.

Telefonun başına geçen Steven Gerrard, evi aradığında karşısına Jack’in büyükannesi çıktı. Eli ayağına dolanan büyükanne, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Telefonu açtığımda oğlumun fotoğrafı karşımda duruyordu. Karşımdakinin Steven Gerrard olduğunu inanamadım. Bana oğlumun hayalinden ve bunu gerçekleştirememesine duyduğu üzüntüyü iletti. Bundan haberi olsaydı kesinlikle onunla ve oğluyla tanışacağını anlattı. Bu sırada ben gözyaşlarımı tutamadım. Bana ‘Lütfen ağlama… Jack’in hayalini yine de gerçekleştirebiliriz’ dedi. İnanılmaz heyecanlandım ve duygulandım. Yeniden iletişime geçeceğini söyleyip telefonu kapattı.”

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SÖZÜNÜ TUTTU

Verdiği sözü birkaç gün sonra yerine getiren Steven Gerrard, görüntülü arama yaparak telefona 9 yaşındaki Jack’i istedi. Jack ile kısa bir konuşma yapan Steven Gerrard “Bence seninle tanışmalıyız. Bak ne diyeceğim… Şimdi asistanım ile görüştüm bizim Liverpool tesislerinde tanışmamız için bir organizasyon hazırlayacak. Sen de orada olursan yüz yüze tanışmış oluruz. Ne dersin?” dedi. Ne cevap vereceğini bilemeyen ve büyük heyecan yaşadığı gözlenen Jack, önce evet sonra hayır diyerek kelimeleri birbirine karıştırdı.

Liverpool ve İngiltere’nin en iyi orta sahalarından biri olarak kabul edilen Steven Gerrard, altyapısında yetiştiği Liverpool’da 19 yıl oynadıktan sonra ABD’ye gitmişti. Steven Gerrard, kariyerine Glasgow Rangers teknik direktörü olarak devam ediyor.

Steven Gerrard, Liverpool’da düzenlenecek organizasyonda görüşmek üzere diyerek Jack ile yaptığı telefon görüşmesine son verdi. Steven Gerrard’ın bu hareketi, bir yıl önce babasını kaybeden çocuğa inanılmaz mutluluk yaşatırken, efsane ismin de ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi.