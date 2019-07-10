Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Roque Mesa transferine Fatih Terim onay verdi

İspanyol kulübü Sevilla’nın Fernando’nun transferi karşılığında teklif ettiği yıldız futbolcu Galatasaray’ın aklına yattı. Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar İspanyol futbolcuyu ciddi biçimde değerlendirmeye aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcıları ve scout ekibiyle yaptığı araştırma sonucunda Mesa’nın Galatasaray’a katkı sağlayacağı yolunda görüş birliğine vardığı ortaya çıktı.

Sevilla’ya gitmesine kesin gözüyle bakılan Fernando’nun yerine takıma transfer olması beklenen 30 yaşındaki Roque Mesa hem merkez orta sahada hem de ön liberoda görev yapabiliyor.

Kaynak: Takvim