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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Roque Mesa transferine Fatih Terim onay verdi
Transfer Haberleri

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Roque Mesa transferine Fatih Terim onay verdi

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmiyor. Galatasaray son olarak Teknik Direktör Fatih Terim'in Sevilla’nın Fernando’ya karşılık teklif ettiği Roque Mesa’ya onay vermesiyle transfer ile ilgili görüşmelere hız verdi. Kulüpler takas konusunda son detayları görüşüyor.

10 Temmuz 2019 10:03

İspanyol kulübü Sevilla’nın Fernando’nun transferi karşılığında teklif ettiği yıldız futbolcu Galatasaray’ın aklına yattı. Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar İspanyol futbolcuyu ciddi biçimde değerlendirmeye aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcıları ve scout ekibiyle yaptığı araştırma sonucunda Mesa’nın Galatasaray’a katkı sağlayacağı yolunda görüş birliğine vardığı ortaya çıktı.

Sevilla’ya gitmesine kesin gözüyle bakılan Fernando’nun yerine takıma transfer olması beklenen 30 yaşındaki Roque Mesa hem merkez orta sahada hem de ön liberoda görev yapabiliyor.

Kaynak: Takvim

Son güncelleme 10:03 | 10 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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