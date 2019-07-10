Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Clinton N’Jie atağı! 9 Temmuz FB transfer gündemi…

Geçtiğimiz sezon hücum hattında yaşadığı sorunların ardınadn güçlü bir hat oluşturmak isteyen forvete takviye olarak Clinton N'Jie’yi düşünüyor. Fenerbahçe’nin Kayserispor’a yaptığı 3.5 milyon Euro ve iki futbolcu teklifini kabul edildi. İşte 9 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi…

FENERBAHÇE CLİNTON N’JİE’Yİ İSTİYOR

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmekte kararlı olan Fenerbahçe transferde kendisiyle yarışıyor. Şu ana kadar kadrosuna altı takviye yapan sarı-lacivertliler, Kolarov, Rodrigues, Konoplyanka gibi isimler için girişimlerini sürdürürken, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda bir golcü için daha gaz basıldı.

Max Kruse, Vedat Muriç ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerine rağmen, Fenerbahçe, Kamerunlu Clinton N'Jie için Marsilya'nın kapısını çaldı. Sportif direktör Damien Comolli, Fransız ekibiyle görüşerek teklif sundu.

Geçen sezon 21 maçta 518 dakika süre alan 25 yaşındaki N'Jie üç gol, iki de asistlik performans sergiledi. Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen Kamerunlu, altyapısından yetiştiği Lyon'la geçirdiği üç sezonun ardındanTottenham'la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016'da ise soluğu Marsilya'da almıştı.

ALPER POTUK VE DENİZ TÜRÜÇ TAKASI

Transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe, Deniz Türüç’ün işini de bitiriyor. Sarı- Lacivertliler, Deniz’e karşılık 3.5 milyon Euro, Alper Potuk ve Yasir Subaşı’nı takas olarak önerdi.

Kayserispor Yönetimi, Fenerbahçe’nin yaptığı teklife olumlu yaklaştı. Ancak Alper’in yıllık 2.2 milyon Euro kazanması Kayserispor yönetimine fazla geldi. Alper dışında Yasir Subaşı’nın transferini kabul eden Kayserispor Yönetimi diğer oyuncunun da belirlenmesinden sonra bu transfere onay verecek. Bu tür detayların sonlandırılmasından sonra Deniz Türüç’le anlaşmanın tamamlanacağı ve imzaların karşılıklı olarak atılacağı belirlendi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç’e karşılık takasta adı geçen Alper’in transferinin mümkün olmadığını söyledi. Bedir, Alper’in maaşı çok yüksek” dedi.