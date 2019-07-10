Son dakika! Medipol Başakşehir Okechukwu Azubuike’yi transfer etti

Medipol Başahşehir Okechukwu Azubuike transferini resmi internet sitesinden duyurdu:
Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü'nden Okechukwu Azubuike'yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü'nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
A Z U B U I K E O K E C H U K W U
İsmini herkese ezberletmen dileğiyle…#ibfk pic.twitter.com/xEzRl0Xb0y
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 10 Temmuz 2019