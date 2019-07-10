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Son dakika! Medipol Başakşehir Okechukwu Azubuike’yi transfer etti
Transfer Haberleri

Son dakika! Medipol Başakşehir Okechukwu Azubuike’yi transfer etti

Başakşehir geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Mısır ekibi Pyramids'ta olan Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

10 Temmuz 2019 14:10

Medipol Başahşehir Okechukwu Azubuike transferini resmi internet sitesinden duyurdu:

Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü'nden Okechukwu Azubuike'yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü'nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Son güncelleme 14:13 | 10 Temmuz 2019
Medipol Başakşehir Okechukwu Azubuike transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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