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Transfer Haberleri

Son dakika! Göztepe, Eren Derdiyok transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe,i Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli golcü Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

10 Temmuz 2019 13:24

İşte Göztepe Spor Kulübü’nden yapılan Eren Derdiyok açıklaması:

“Son olarak Galatasaray'da forma giyen 1988 doğumlu oyuncu Eren Derdiyok'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.Basel altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takımda profesyonel futbol yaşantısına başlayan Eren daha sonra Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen takımından Hoffenheim’a transfer olan Eren 2013-2014 sezonunda tekrar Bayer 04 Leverkusen takımında kiralık oynadı. Golcü oyuncu ülkemizde ise Kasımpaşa ardından Galatasaray formalarını giydi.

Eren'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”

İsviçre doğumlu olan Derdiyok, Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim gibi kulüplerde forma giydi. 2014'te Kasımpaşa'ya geldikten iki yıl sonra Galatasaray'a imza attı.

Son güncelleme 14:06 | 10 Temmuz 2019
Eren Derdiyok galatasaray göztepe transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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