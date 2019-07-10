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Son dakika! Galatasaray Fernando transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı
Transfer Haberleri

Son dakika! Galatasaray Fernando transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı

Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray, Fernando Reges'in transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.

10 Temmuz 2019 13:50

Galatasaray Brezilyalı stoperi Fernando’nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

BeinSports’un son dakika haberine göre 31 yaşındaki oyuncu gelecek sezon İspanya La Liga’da forma giyecek.

Galatasaray Kulübü henüz transferin detayları ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

İspanyol basını daha önce Sevilla’nın Fernando için Galatasaray’a 2.5-3 milyon Euro arasında bir teklif götüreceğini, sarı kırmızılıların ise en az 5 milyon Euro istediğini öne sürmüştü.

Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcusunu Sevilla forması giyen Banega transferinde takasta kullanmak istiyordu.

Son güncelleme 14:16 | 10 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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