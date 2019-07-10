Son dakika! Galatasaray Fernando transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Brezilyalı stoperi Fernando’nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

BeinSports’un son dakika haberine göre 31 yaşındaki oyuncu gelecek sezon İspanya La Liga’da forma giyecek.

Galatasaray Kulübü henüz transferin detayları ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

İspanyol basını daha önce Sevilla’nın Fernando için Galatasaray’a 2.5-3 milyon Euro arasında bir teklif götüreceğini, sarı kırmızılıların ise en az 5 milyon Euro istediğini öne sürmüştü.

Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcusunu Sevilla forması giyen Banega transferinde takasta kullanmak istiyordu.