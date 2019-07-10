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Transfer Haberleri

Son dakika! Fenerbahçe’den flaş Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden son günlerde basında yer alan Mesut Özil'in transfer haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Sarı lacivertliler böyle bir transferin mevcut ekonomik şartlarda mümkün olmadığını açıkladı.

10 Temmuz 2019 11:20

Fenerbahçe, son günlerde ismi sıkça sarı-lacivertli kulüple anılan Arsenalli futbolcu Mesut Özil’le ilgili açıklama yaptı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran'da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.”

Son güncelleme 11:28 | 10 Temmuz 2019
açıklama Fenerbahçe Mesut Özil resmi site transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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