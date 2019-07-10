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Son dakika! Fenerbahçe Yasir Subaşı’nı transfer etti
Transfer Haberleri

Son dakika! Fenerbahçe Yasir Subaşı’nı transfer etti

Transferde son dakika gelişmesi... Ümraniyespor, Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu..

10 Temmuz 2019 13:59

Yaz transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, bir transfere daha imza attı. Sarı-lacivertli ekip eski oyuncusunu yeniden renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yasir Subaşı’nın Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, ”Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı’nın Fenerbahçe’ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Sol bek rotasyonuna takviye yapan Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nın dışında şu ana kadar Vedat Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyedmanesh’i kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir Subaşı, daha önce Sakaryaspor ve Anadolu Üsküdarspor formaları da giydi. 23 yaşındaki sol bek, 2018 yazında Fenerbahçe’den ayrılarak bedelsiz olarak Ümraniyespor’un yolunu tuttu.

GELİR GELMEZ GİTTİ

TRT Spor'a konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Yasir Subaşı ile anlaştıklarını ve kısa süre içerisinde kampa katılacağını duyurdu.

Yasir Subaşı geçen sezon 14’ü lig, 10’u Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 maçta süre aldı.

Son güncelleme 15:22 | 10 Temmuz 2019
Fenerbahçe transfer Ümraniyespor yasir Yasir Subaşı
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