NBA’de herkesin gözü Los Angeles Clippers’ta olacak! Aldattığı eski sevgilisinin babası yeni hocası oldu

Takas döneminde Paul George ve Kawhi Leonard gibi iki yıldızı kadrosuna katan Los Angeles Clippers’da ilginç bir yıl yaşanacak. Özellikle aldattığı eski sevgilisinin babası Doc Rivers’ın yönettiği takımda yer alacak olan PauL George’u oldukça zorlu bir sezon bekleyecek.

Los Angeles Clippers’ın yeni transferlerinin ardından, Paul George’un takım kimyasına uyup uymayacağından daha çok, Doc Rivers ile birlikte çalışıp çalışamayacağı merak ediliyor. Çünkü Paul George, ‘Aşk-ı Memnu’ dizisini aratmayacak bir senaryonun başrol oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Belki eski bir hikaye ama, bir zamanlar birlikte olduğu ve striptiz dansçısıyla aldattığı eski sevgilisinin başantrenör olduğu bir takımda Paul George’un nasıl bir performans sergileyeceği tartışılıyor.

YASAK AŞK

Şu anda Dallas Mavericks’in oyun kurucusu Seth Curry ile birlikte olan Doc Rivers’ı kızı, eski voleybolcu Callie, bu ilişkisinden önce Paul George ile sevgiliydi. Seth Curry ile nişanlanan Callie, Paul George ile oldukça karmaşık ve kötü sona eren bir ilişki yaşamıştı. Paul George, Callie’yi striptiz dansçısı Daniela Rajic ile aldatmış, genç kadın yıldız basketbolcudan hamile kalmıştı. Paul George, çocuğu aldırmak için Daniela Rajic’ye 1 milyon dolar teklif etmiş, ancak ret yanıtı almıştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Daniela Rajic (@danielarajic)’in paylaştığı bir gönderi ( 6 May, 2018, 9:59öö PDT )

İddialar Paul George cephesi tarafından yalanlanırken, Daniela Rajic’ye çocuğu aldırması için para teklif edilmediği belirtildi. Daniela Rajic daha sonra Paul George’a dava açmaya karar verdi. Bir süre sonra barışan ikili, ikinci çocuklarını da dünyaya getirdi. Hatta Paul George’un Oklahoma’dan ayrılmasına Daniela Rajic ve ailesinin yaptığı baskıların neden olduğu da yazıldı. Daniela Rajic ve ailesi, Paul George’u yaşadıkları şehir olan Los Angeles’a getirmeyi başardığı belirtildi.

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İKİ YAZ ÖNCE ALMAMIŞTI

Doc Rivers’ın kızını aldatan Paul Geergo’un Los Angeles Clippers’ta zor bir dönem geçireceğe benziyor.

Çünkü bundan iki yaz önce maksimum kontratla bir oyuncu transfer etme hakkı doğan Los Angeles Clippers’ın o dönemde de çalıştıran Doc Rivers, en iyi opsiyon olan Paul George konusunda adım atmamıştı. Şimdi ikilinin birlikte nasıl bir kimya ortaya koyacağı, Doc Rivers’ın kızının yaşadığı üzüntüleri unutup unutmayacağı, Paul George’a nasıl davranıp davranmayacağı herkesin aklında bir soru işareti oluşmasına neden oldu.