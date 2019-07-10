SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika.. Ankara bunu konuşuyor! 4 tabanlı yeni parti
Mustafa Cengiz’den flaş transfer açıklamaları!
Transfer Haberleri

Mustafa Cengiz’den flaş transfer açıklamaları!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Mor için KAP Açıklamasını beklediklerini söylerken Ever Banega, Fernando Reges ve Mbaye Diagne hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

10 Temmuz 2019 07:36

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Mor, Ever Banega ve Mbaye Diagne transferleri için önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’a konuşan Mustafa Cengiz, ”Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre, yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP’ı bekliyoruz.” sözlerini kullandı.

Taraftarların merakla beklediği Ever Banega konusuna da değinen Cengiz, ”Banega hakkında ben de bir şey bilmiyorum. Bir futbolcu adı atılıyor. Bizim aktifimizde olan futbolcular çok değerlidir. Fakat, taraftar tabii ki çok haklı. Bir isim, ben de merak ediyorum. Fakat, özellikle futbolcunun istemesi ve kulübün rıza göstermesi önemli. Banega’da kulübün de görüşü çok önemli. Şundan taraftarımız emin olsun. Bütün alternatiflere 7/24 çalışıyoruz. Biz de olanaklarımız ölçüsünde ‘olur’ veriyoruz” dedi.

Mustafa Cengiz, “Fernando’ya talipler var. Onun için de görüşmelerimiz sürüyor.” şeklinde konuştu.

Mbaye Diagne için de açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı, ”Diagne bizim çok değerli bir sporcumuz. Şampiyonluğumuzda Rize’ye attığı golle önemli bir faktör oldu. Taraftarlarımızdan ricam, lütfen hiçbir futbolcumuzu üzmesinler. Her şeyin hayırlısı, bakacağız.” dedi.

Son güncelleme 07:38 | 10 Temmuz 2019
emre mor ever banega Fernando Reges galatasaray Mbaye Diagne Mustafa Cengiz transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR