Mustafa Cengiz’den flaş transfer açıklamaları!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Mor, Ever Banega ve Mbaye Diagne transferleri için önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’a konuşan Mustafa Cengiz, ”Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre, yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP’ı bekliyoruz.” sözlerini kullandı.

Taraftarların merakla beklediği Ever Banega konusuna da değinen Cengiz, ”Banega hakkında ben de bir şey bilmiyorum. Bir futbolcu adı atılıyor. Bizim aktifimizde olan futbolcular çok değerlidir. Fakat, taraftar tabii ki çok haklı. Bir isim, ben de merak ediyorum. Fakat, özellikle futbolcunun istemesi ve kulübün rıza göstermesi önemli. Banega’da kulübün de görüşü çok önemli. Şundan taraftarımız emin olsun. Bütün alternatiflere 7/24 çalışıyoruz. Biz de olanaklarımız ölçüsünde ‘olur’ veriyoruz” dedi.

Mustafa Cengiz, “Fernando’ya talipler var. Onun için de görüşmelerimiz sürüyor.” şeklinde konuştu.

Mbaye Diagne için de açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı, ”Diagne bizim çok değerli bir sporcumuz. Şampiyonluğumuzda Rize’ye attığı golle önemli bir faktör oldu. Taraftarlarımızdan ricam, lütfen hiçbir futbolcumuzu üzmesinler. Her şeyin hayırlısı, bakacağız.” dedi.