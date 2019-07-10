Mustafa Cengiz Fenerbahçe’yi hedef aldı: ‘Çocukların kumbarasındaki paraya…’

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili sorulara yanıt verirken ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin ‘Fener Ol’ kampanyasına da göndermede bulundu.

Taraftarların transfer konusunda acele etmesine gerek olmadığını belirten Cengiz, “Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Galatasaray bir dünya devidir. Galatasaray’a gelen her futbolcu dünya devine yakışır durumda oynamak ve hareket etmek durumundadır.” ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi’yi Fenerbahçe’ye kaptırmaları konusuna değinen Cengiz, “Biz, bir futbolcu almıyorsak emin olun ki veremediğimizden değil, vermediğimizdendir. Bizim için en önemli şey futbolcuların karakteri. Ben, gurur ve onur sözcüklerinin rastgele kullanılmasına karşıyım. Galatasaray isterse hepsini alır. Biz Galatasaray taraftarının bize emanet ettiği şeye bakmak durumundayız.” dedi.

Son olarak Fatih Terim’in TFF’den aldığı tazminatla ilgili yorumlara yanıt veren tecrübeli yönetici, “Dante’yi bilirsiniz. İlahi Komedya’yı yazdı. Yaşasaydı bunu yeniden yazardı. Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eşdeğer görülüyor” diyerek ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin ‘Fener Ol’ kampanyasına göndermede bulundu.

Ekonomik sorunlarla boğuşan Fenerbahçe, düzenlediği ‘Fener Ol’ kampanyası ile önemli miktarda parayı kasasına koyarken birçok minik Fenerbahçe taraftarının yaptığı yardımlar kamuoyunda yer almıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise TFF’den aldığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını açıklamıştı.