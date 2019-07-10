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Messi için flaş iddia! 2 yıl men cezası…

Arjantinli yıldız Messi'nin Copa America boyunca tepkileri ve Şili’yle oynanan 3.’lük maçında kırmızı kart görmesi sonrası madalyayı almak istememesi kriz çıkardı. CONMEBOL, ünlü futbolcunun; kupa, hakemler ve federasyon hakkındaki ağır sözleriyle 2 yıllık men cezasını gündeme taşıdı.

10 Temmuz 2019 09:19

2019 Copa America'nın ardından Lionel Messi krizi gündemdeki yerini koruyor.Barcelona’nın  Arjantinli yıldızı Lionel Messi, hem turnuva boyunca hem de Şili'ye karşı oynanan 3.'lük maçındaki kırmızı kartı sonrası tepkisiyle çok konuşulmuştu. Özellikle yarı finalde alınan Brezilya yenilgisi ve Şili'ye karşı oynanan 3.'lük maçında kırmızı kart görmesinin ardından adeta çılgına dönen Messi, çok ağır yorumlarda bulunmuştu. Yıldız futbolcu ev sahibi Brezilya'yı da kapsayan eleştirilerini sürekli artırıp, CONMEBOL ve hakemlere tepkisini göstermişti.

Yarı finalde gelen 2-0'lık Brezilya yenilgisi sonrası hakemlere sert tepki gösteren Messi, “Umarım CONMEBOL bu maçtan sonra bir hamle yapar. Pek sanmıyorum ama CONMEBOL'ün bir şey yapacağını. Brezilya her şeyi ayarlıyor. Brezilya karşısında 2 tane net penaltımız verilmedi. Brezilya maçında da hakemler rakibimizi kayırdı” demişti.

Daha sonra Şili'yi 2-1 yendikleri 3.'lük maçında Gary Medel'le kavga ederek kırmızı kart gören Messi, 14 yıllık kariyerinde 2. kez oyundan atıldı. Maç sonrası madalya törenine katılmak istemeyen ve organizasyonun adil olmadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Madalya töreninde olmak istemedim. Çünkü bu turnuvada bize karşı yapılan haksızlığa dahil olmak istemedim. Bu kupada Brezilya'nın şampiyon olmasının istendiği çok açık” diyerek dikkat çekmişti.

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre de, Messi'nin bu açıklamaları sonrası CONMEBOL yönetiminin harekete geçtiği ve yıldız oyuncuya CONMEBOL turnuvalarından 2 yıl men cezasının verileceği iddia edildi. Bu açıklamaların CONMEBOL kurallarına aykırı olduğu ve bu nedenle böyle bir kararın alınmasının gerektiği kaydedildi.

Son güncelleme 09:25 | 10 Temmuz 2019
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PUAN DURUMU
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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