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Mbaye Diagne’li Senegal, Afrika Uluslar Kupası’nda yarı finalde!
Dünyadan Futbol

Mbaye Diagne’li Senegal, Afrika Uluslar Kupası’nda yarı finalde!

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Benin'i 1-0 yenen Senegal, yarı finale çıktı. Galatasaraylı Mbaye Diagne, karşılaşmanın 64. dakikasında Mbaye Niang'ın yerine dahil oldu.

10 Temmuz 2019 22:19

2019 Afrika Uluslar Kupası’nda Benin’i 1-0 mağlup eden Senegal, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Senegal ile Benin, başkent Kahire’deki 30 Haziran Stadı’nda karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede Senegal, 70. dakikada Idrissa Gueye’nin attığı golle rakibini 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Benin’de Olivier Verdon, 83. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Senegal, Madagaskar ile Tunus arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Son güncelleme 22:19 | 10 Temmuz 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası benin senegal
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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